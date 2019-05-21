Транспорт

Станцию «Савеловская» БКЛ метро закрыли для входа пассажировАгентство Москва 12:43

Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена закрыли для входа пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Станцию «Полежаевская» московского метро вновь открыли на вход после крупного сбоя

ТАСС14:34

Бесплатные автобусы для пассажиров запустили из‑за сбоя в московском метро

РИАМО13:53

Три станции Большой кольцевой линии московского метро закрыли для входа

РИА Новости13:19

В московском метро введены временные ограничения

Национальная служба новостей13:11

В московском метро закрыли три станции

Российская газета13:01

Станции метро «Петровский парк» и «Шелепиха» временно закрыты для входа пассажиров

Агентство Москва13:01

Три станции московского метро закрыты для входа

RT на русском13:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Обновлено в 20:51
Общество

Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске

В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.
Обновлено в 19:08
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Футбол

«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка России

Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 15:51
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Под Одессой начались испытания ракетных комплексов «Ольха» и «Нептун»

"Нептун" заявлен как противокорабельный ракетный комплекс, предназначенный для поражения боевых кораблей водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 км. Может применяться и по наземным целям.
Обновлено в 10:42
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика

В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа

В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Боевики начали наступление на позиции правительственных сил Сирии

Обновлено в 15:14
Наука

РАН может регламентировать работу научных руководителей институтов

Российская академия наук (РАН) намерена разработать требования к ставке "научный руководитель института", поскольку их функции и задачи сейчас не регламентированы.
Обновлено в 07:43
Экономика

24 млн граждан могут лишить пенсии

По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Экономика

В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России

В России ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), о чем проинформировали в отечественном Минтруда.
Обновлено вчера в 10:46
Кино

Требование переснять финал «Игры престолов» не удивило Софи Тернер

Актрису Софи Тернер, запомнившуюся широкому зрителю ролью Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не удивила реакция поклонников саги, которые потребовали переснять последний сезон.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Игры

American Fugitive начинает войну с копами на РС и PS4

American Fugitive уже вышла в Steam (348 рублей), а также на PS4 (1399 рублей или 1119 для владельцев подписки).
Обновлено в 16:19
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Обновлено в 12:22
Спорт

Россиянки уступили сборной Доминиканы на старте Лиги наций

Волейболистки женской сборной России уступили команде Доминиканской Республики в стартовом матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 18:19
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено вчера в 00:58
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Общество

Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка

Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Савёловская
Станция Московского метрополитена на Серпуховско-Тимирязевской линии. Связана пересадкой с одноимённой станцией на Большой кольцевой линии. Расположена на границе Марьиной Рощи и Бутырского района. Открыта 31 декабря 1988 года в составе участка - «Савёловская». Пилонная трёхсводчатая станция глубокого заложения с одной островной платформой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное