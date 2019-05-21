Транспорт
Станцию «Савеловская» БКЛ метро закрыли для входа пассажировАгентство Москва 12:43
Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена закрыли для входа пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
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Станции метро «Петровский парк» и «Шелепиха» временно закрыты для входа пассажиров
Агентство Москва13:01
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