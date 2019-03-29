Футбол

Станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую»Московский Комсомолец 00:44

Станцию могут переименовать до конца года.
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Медведев: «Зенит» далеко продвинулся в переименовании «Новокрестовской»

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Президент «Зенита» пообещал, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь клуба

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Александр Медведев: «Мы за переименование станции метро в „Зенит“»

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Sports.ruвчера в 17:35
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Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России

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В 2018 году чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 72%

Выручка компании за отчетный период составила 910 534 млн рублей.
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Армия и оружие

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В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
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Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

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Обновлено вчера в 09:26
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Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

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Экономика

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Общество

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Обновлено в 03:10
Происшествия

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Обновлено в 03:35
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 10:43
Политика

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Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

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Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram

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Политика

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Спорт

Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей

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Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

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«Вашингтон» пятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

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Армия и оружие

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
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Политика

Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя

Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
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Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

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В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
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В Сети показали тизер Ford Escape

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Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
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Новокрестовская
Станция Петербургского метрополитена. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Приморская» и «Беговая». Расположена на западном берегу Крестовского острова, рядом с футбольным стадионом, одна из двух станций острова. «Новокрестовская» стала первой станцией метро в Петербурге, которая располагается непосредственно на берегу Невской губы. Открытие состоялось 26 мая 2018 года. Название станции связано с деревней Новокрестовская, располагавшейся ранее в западной части острова. Единственная станция Петербургского метрополитена с боковыми платформами, не являющаяся конечной. На станции установлены современные платформенные раздвижные двери.
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