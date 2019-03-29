Футбол
Станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую»Московский Комсомолец 00:44
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Президент «Зенита» пообещал, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь клуба
Фонтанка.Рувчера в 17:44
«Зенит» рассчитывает переименовать станцию метро в Санкт-Петербурге до конца года
Sport24.ruвчера в 17:12
Станция «Новокрестовская» может быть переименована в «Зенитовскую» до конца года
Чемпионатвчера в 17:43
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Экономика
Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.
Обновлено в 04:01
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Энергетика
В 2018 году чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 72%
Выручка компании за отчетный период составила 910 534 млн рублей.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
ВКС РФ получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут российским ВКС в 2021 году.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму
Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Политика
Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова
Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей
«Вашингтон» пятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ
«Вашингтон» в пятом сезоне подряд набрал 100 очков и в пятый раз гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя
Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено 27 марта в 05:49
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Джоэл Коэн экранизирует трагедию Уильяма Шекспира «Макбет»
Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон планируют исполнить в фильме главные роли. «Макбет» — одна из самых известных трагедий Шекспира.
Обновлено в 04:30
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25