Станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую»Московский Комсомолец 00:44

Станцию могут переименовать до конца года.

Станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенитовскую»

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Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

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Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Армия и оружие ВКС РФ получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут российским ВКС в 2021 году.

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Технологии Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).

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Армия и оружие В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая «Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

Политика Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

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