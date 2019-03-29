Футбол
Станция метро «Новокрестовская» может стать «Зенитовской»Gazeta.SPb 03:45
Если клубу Санкт-Петербурга удастся договориться с городом, то новое имя станция может получить до конца года.
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Президент «Зенита» пообещал, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь клуба
Фонтанка.Рувчера в 17:44
«Зенит» рассчитывает переименовать станцию метро в Санкт-Петербурге до конца года
Sport24.ruвчера в 17:12
Станция «Новокрестовская» может быть переименована в «Зенитовскую» до конца года
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