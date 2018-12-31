Космос
Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны
Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны ЛуныREGNUM03:10
Первые снимки были получены советской станцией «Луна-3», облетевшей естественный спутник Земли в 1959 году. Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в 05:26 по московскому времени китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» осуществила мягкую посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны.
REGNUM03:10
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Космос
Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны
Обновлено в 03:10
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Космос
Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule
Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.
Обновлено в 02:15
Финансы
Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года
На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Хоккей
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России встретится с командой США, обыгравшей в четвертьфинале чехов со счетом 3:1.
Обновлено в 01:05
Спорт
Комиссия спортсменов WADA призвала лишить РУСАДА статуса
В сообщении комитета спортсменов говорится, что они разочарованы тем, что эксперты WADA не смогли получить в назначенный срок данные из московской лаборатории РУСАДА с допинг-тестами российских спортсменов.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии выжившего в Магнитогорске ребенка
Обновлено в 03:27
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена не признали вину
Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов в суде признался в краже зеркал с машины олимпийского призера, однако отрицает свою вину в убийстве спортсмена, передает "РИА Новости".
Обновлено в 03:52
Политика
Посольство Украины в США возмутил сюжет CNN c российским Симферополем
Посольство Украины в США осталось недовольно сюжетом на телеканале CNN, в котором промелькнул кадр из новогоднего Симферополя, а в подписи к праздничной картинке указывается российская принадлежность города.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными
У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 27
Спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца удалось стабилизировать
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Apple предупредила инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone
Глава корпорации Apple Тим Кук заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Из-за шторма в Калининградской области затонул рыболовный траулер
В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Помпео потребовал вернуть в США задержанного в Москве американца
Соединенные Штаты ждут от Москвы объяснений, почему Россия задержала бывшего морского пехотинца США Пола Уилана по обвинению в шпионаже, и потребуют его немедленного возвращения, если сочтут его задержание неуместным, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Обновлено в 03:41
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
Президент страны Петр Порошенко заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.
Обновлено вчера в 19:54
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Гаджеты
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Красноярске вынужденно сел «Боинг» из Благовещенска
Обновлено в 04:07
Происшествия
Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего в результате обрушения части дома в Магнитогорске.
Обновлено 31.12.18 в 13:30
Хоккей
Россия сыграет с США в полуфинале МЧМ
Во втором полуфинале сыграют сборные Швейцарии и Финляндии, обыгравшие Швецию и Канаду. Они начнут свой матч в 4:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено вчера в 16:54
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено 01 января в 21:01
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено вчера в 05:56
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Власти хотят лишить УПЦ помещения в Киево-Печерской лавре, пишут СМИ
Администрация президента Украины дала указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника через суд разорвать контракт на аренду, заключенный с общинами канонической Украинской православной церкви, сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на источник в администрации.
Обновлено в 02:49