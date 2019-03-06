Футбол
Стам летом возглавит «Фейеноорд»Спорт-Экспресс 01:50
Бывший защитник сборной Голландии Яп Стам возглавит "Фейеноорд" ближайшим летом. Как сообщает AFP, 46-летний специалист уже подписал с роттердамцами контракт на два сезона, который вступит в силу с июля 2019 года.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Общество
Владимирская чиновница объяснила свои слова о питании в школе
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева 6 марта в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала оговоркой свои слова о том, что питание школьников — ответственность родителей.
Обновлено в 09:21
Кино
Умерла культуролог Майя Туровская
Обновлено в 10:47
Происшествия
Видео избиения родственников Дудя появилось в сети
"В сети появилось видео с избиением матери и брата журналиста Юрия Дудя", - отмечает портал.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Верховный суд разрешил наказать судью, сбившего девушку на переходе
Верховный суд России разрешил правоохранительным органам привлечь к административной ответственности бывшего судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который сбил человека на пешеходном переходе.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Общество
Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Политика
Венесуэла объявила немецкого посла персоной нон грата
Правительство Венесуэлы объявило посла Германии в республике Даниэля Кринера персоной нон грата.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Политика
Стоимость авиабилетов на маршрутах в обход Пакистана может вырасти
Российские авиакомпании могут повысить стоимость билетов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.
Обновлено в 10:55
Энергетика
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»
Обновлено в 09:05
Политика
Путин рассказал о планах иностранных разведок в России
Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 06:42
Общество
Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»
Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
Обновлено в 10:51
Музыка
Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз
Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался в среду, 6 марта.
Обновлено в 10:38
Авто
Продажи автомобилей в России упали впервые за два года
Обновлено в 05:24
Политика
Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»
Обновлено вчера в 05:27
Хоккей
«Барыс» вышел вперед в серии с «Торпедо»
В Астане "Барыс" в пятом матче серии с нижегородским "Торпедо" одержал победу со счетом 3:1.
Обновлено в 11:07
Общество
«Останкино» потребовало от «Красного квадрата» 87 млн рублей
Оба иска были зарегистрированы 20 февраля. В чем суть исковых претензий -- не указывается.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Женщина умерла в бурятской колонии после свидания с заключенным
Следственные органы проводят проверку после смерти женщины на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Бурятия.
Обновлено в 05:53
Политика
Медведев прокомментировал арест главы Baring Vostok Майкла Калви
В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с отрядом из трех кораблей прошел Ла-Манш
В составе отряда Северного флота кроме фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» идут также сопровождающие его многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
«Магнит» завершил программу обратного выкупа акций
Программа buyback проходила с 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года.
Обновлено в 11:13
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию в размере €5,1 тыс. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
Обновлено в 05:08
Общество
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в двух видах сливочного масла
Эксперты Роспотребнадзора обнаружили повышенное содержание кишечной палочки в двух из 15 видов сливочного масла.
Обновлено в 04:09
Спорт
Стал известен состав сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира
Россияне Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Швеции, сообщил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Обновлено в 10:46
Политика
Volkswagen приостановил покупку доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций
Volkswagen сообщил, что переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» в настоящее время приостановлены из-за санкций.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Пожилой миллиардер умер во время операции по увеличению пениса
65-летний миллиардер Эхуд Ланиадо, сделавший состояние на торговле бриллиантами, скончался во время хирургической операции по увеличению пениса.
Обновлено в 10:38