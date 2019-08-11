Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции. Работы предполагают закончить в октябре.

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

Общество Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».

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Происшествия В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск» Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

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Авто Российские студенты придумали беспилотный катафалк на базе Lada Первый в мире автомобиль для перевозки усопших без водителя придумали студенты одного из сибирских вузов.

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