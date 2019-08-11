Экономика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»РИА Новости 01:00

Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции. Работы предполагают закончить в октябре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Северный поток - 2» готов на 70%

Экономика сегодня04:25

«Северный поток – 2»: судьба важного для России проекта зависла в воздухе

Дни2403:38

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

РИА Новости01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:00, Вашингтон
Политика

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

На Украине националисты порезали мужчине одежду, потому что на ней оказалась российская символика. Видео распространилось в YouTube.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков

В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Политика

Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины

Обновлено в 14:34
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом

На страничке Насти Каменских в социальной сети Instaggram появился довольно забавный совместный снимок с мужем, известным певцом и продюсером Потапом.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.
Обновлено в 08:53
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Игорь Николаев нежно поздравил Юлию Проскурякову с днем рождения

Сегодня, одиннадцатого августа, свой день рождения отмечает певица Юлия Проскурякова, являющаяся также женой Игоря Николаева.
Обновлено в 09:25
Кино

Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ

По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»

Обновлено в 14:29
Футбол

Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч со «Спартаком»

Обновлено в 13:33
Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Здоровье

При артрите помогут шесть фруктов

Обновлено в 03:18
Наука

Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему

Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено вчера в 10:55
Здоровье

Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы

Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.
Обновлено в 14:19
Наука

Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант

Обновлено в 11:52
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Происшествия

В пригороде Осло произошла стрельба в мечети

Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено вчера в 11:44
Теннис

Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Майли Сайрус после развода с мужем замечена за поцелуем с девушкой

Американская певица Майли Сайрус, которая совсем недавно рассталась со своим мужем – актером Лиамом Хемсвортомом, проводит время в компании очаровательной блондинки.
Обновлено в 16:24
Политика

Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США в 2020 году

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. В конце апреля Байден обходил Трампа по популярности на 6%.
Обновлено в 13:58
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей

Антипов: успех юниоров в их возрасте имеет большое значение. Он не локальный

Отлично помню, например, чемпионат Европы среди юниоров в 1996 году в Уфе.
Обновлено в 08:26
Религия

Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве

Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой

Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Общество

В Versace извинились за выпуск футболок с неправильной картой Китая

Итальянский модный дом Versace принес извинения после того, как выпустил в продажу футболки с рисунком, на котором была изображена неправильная карта Китая.
Обновлено в 11:11
Космос

К Земле приближается огромный астероид

К Земле приближается огромный астероид размером с небоскреб. Скорость его движения 16 772 км/ч.
Обновлено 09 августа в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное