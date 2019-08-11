Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»РИА Новости 01:00
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции. Работы предполагают закончить в октябре.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:00, Вашингтон
Политика
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ
На Украине националисты порезали мужчине одежду, потому что на ней оказалась российская символика. Видео распространилось в YouTube.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков
В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Политика
Писательница-русофоб предрекла исчезновение Украины
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом
На страничке Насти Каменских в социальной сети Instaggram появился довольно забавный совместный снимок с мужем, известным певцом и продюсером Потапом.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.
Обновлено в 08:53
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Игорь Николаев нежно поздравил Юлию Проскурякову с днем рождения
Сегодня, одиннадцатого августа, свой день рождения отмечает певица Юлия Проскурякова, являющаяся также женой Игоря Николаева.
Обновлено в 09:25
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд по сборам в России и СНГ
По информации РИА Новостей, за первый день проката в России и странах СНГ создатели ленты заработали 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено в 14:29
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Здоровье
При артрите помогут шесть фруктов
Обновлено в 03:18
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено вчера в 10:55
Здоровье
Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы
Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.
Обновлено в 14:19
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Обновлено в 11:52
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено вчера в 11:44
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Майли Сайрус после развода с мужем замечена за поцелуем с девушкой
Американская певица Майли Сайрус, которая совсем недавно рассталась со своим мужем – актером Лиамом Хемсвортомом, проводит время в компании очаровательной блондинки.
Обновлено в 16:24
Политика
Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США в 2020 году
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. В конце апреля Байден обходил Трампа по популярности на 6%.
Обновлено в 13:58
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Антипов: успех юниоров в их возрасте имеет большое значение. Он не локальный
Отлично помню, например, чемпионат Европы среди юниоров в 1996 году в Уфе.
Обновлено в 08:26
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Общество
В Versace извинились за выпуск футболок с неправильной картой Китая
Итальянский модный дом Versace принес извинения после того, как выпустил в продажу футболки с рисунком, на котором была изображена неправильная карта Китая.
Обновлено в 11:11
Космос
К Земле приближается огромный астероид
К Земле приближается огромный астероид размером с небоскреб. Скорость его движения 16 772 км/ч.
Обновлено 09 августа в 02:26