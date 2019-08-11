Политика

Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»РИА Новости 01:00

Время — деньги Неделю назад шведский порт Карлсхамн покинула последняя партия труб для строительства "СП-2".
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Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»

РИА Новости01:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Обновлено вчера в 11:59
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол

Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров

Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Игры

GTA 5 запустили на самых низких настройках графики

Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Наука

На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды

Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:00
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Религия

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Обновлено в 02:30
Общество

Пугающая деталь на снимке девочки едва не стоила ей жизни

Обновлено вчера в 23:23
Единоборства

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено вчера в 10:01
Политика

Тбилисский суд отпустил бывшего гендиректора «Рустави-2» под залог

В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" под залог в 14 тысяч долларов.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Лариса Рубальская страдала, что так и не стала мамой

Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что очень страдала из-за того, что много лет назад ей так и не посчастливилось стать мамой.
Обновлено в 00:05
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Единоборства

Хулио Сезар Чавес-младший вернулся на ринг с нокаутом

Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»

Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Технологии

Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse

Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

Обновлено 09 августа в 16:13
Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крыша

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына

Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 01:05
Культура

Национальный телекинофорум «Родные тропы» откроется 12 августа

С 12 по 15 августа в столице пройдет IV национальный телекинофорум «Родные тропы».
Обновлено в 02:05
Политика

Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
Обновлено 09 августа в 14:31
Общество

На митинге в Москве насчитали несколько десятков задержанных

На акции в Москве задержаны 23 человека, передает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:33
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В пригороде Осло произошла стрельба в мечети

Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено вчера в 11:44
Космос

Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты

Обновлено вчера в 21:42
Транспорт

Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено 09 августа в 10:55
Религия

Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
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