Политика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»РИА Новости 01:00
Время — деньги Неделю назад шведский порт Карлсхамн покинула последняя партия труб для строительства "СП-2".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Обновлено вчера в 11:59
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Наука
На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды
Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:00
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Обновлено в 02:30
Общество
Пугающая деталь на снимке девочки едва не стоила ей жизни
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Тбилисский суд отпустил бывшего гендиректора «Рустави-2» под залог
В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" под залог в 14 тысяч долларов.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Лариса Рубальская страдала, что так и не стала мамой
Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что очень страдала из-за того, что много лет назад ей так и не посчастливилось стать мамой.
Обновлено в 00:05
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства
Хулио Сезар Чавес-младший вернулся на ринг с нокаутом
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»
Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына
Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 01:05
Культура
Национальный телекинофорум «Родные тропы» откроется 12 августа
С 12 по 15 августа в столице пройдет IV национальный телекинофорум «Родные тропы».
Обновлено в 02:05
Политика
Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
Обновлено 09 августа в 14:31
Общество
На митинге в Москве насчитали несколько десятков задержанных
На акции в Москве задержаны 23 человека, передает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:33
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено вчера в 11:44
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено 09 августа в 10:55
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам
Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56