Экономика
Стало возможным снятие наличных на кассах магазиновВечерний курьер 00:23
Ранее отмечалось, что Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, выступила с информацией о том, что возможность снятия наличных денежных средств на кассе исключительно при осуществлении покупки необходимо обсудить с Роспотребнадзором, так как данный факт может являться навязыванием услуг.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
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