Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в МосквуСвободная Пресса 11:10

с чего всё началось

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля совершит рабочий визит в Москву. Это будет первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Футбол Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича 28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca.

Политика Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».

Политика Трамп выбрал нового представителя Госдепа Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.

Происшествия На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

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Наука Математик сложил число 33 из тройки кубов Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.

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Армия и оружие Группа кораблей НАТО вошла в Черное море Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Политика Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.

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Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Политика Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.

Политика Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

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Футбол Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.