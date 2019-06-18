Футбол
Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболуRT на русском 09:26
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года. Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча пройдёт 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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След мощного взрыва обнаружили на Марсе
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Facebook объявила о запуске собственной криптовалюты Libra
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Футбол
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Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Уборщицу чувашского суда оштрафовали за сожжение дела из мести
Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.
Обновлено в 08:23
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В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
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Здоровье
Родители из Челябинской области попросили Путина отменить прививки
Южноуральцы требуют отменить календарные прививки по принуждению.
Обновлено в 03:53
Происшествия
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В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
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Зеленский объявил о начале проекта восстановления Донбасса
Как сообщает пресс-служба украинского президента, по словам Зеленского, обмен даже небольшого количества заложников — хотя бы в формате «10 на 10» или «15 на 15» — мог бы свидетельствовать о желании РФ начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.
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Водители смогут получить госномера не только в ГАИ
Стоимость составит ориентировочно две тысячи рублей, причем автовладелец сам будет выбирать, где именно заказать таблички номера.
Обновлено в 09:09
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Обновлено в 06:54
Экономика
Банки начали принудительно собирать у россиян биометрию
Ряд российских банков начал принудительно собирать биометрические данные клиентов, несмотря на необязательность процедуры, прописанную в законе, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:16
Авто
Porsche представил новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Модели в настоящее время доступны для заказа, и цены в США начинаются с отметки в 96300 долларов США за Porsche 718 Spyder и 99200 долларов за версию GT4.
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Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа
Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Зенит» отправился на летний тренировочный сбор в Австрию
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» отправились на летний тренировочный сбор в Австрию. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена
Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Общество
Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.
Обновлено в 10:06