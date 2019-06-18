Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболуRT на русском 09:26

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года. Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча пройдёт 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболу

Политика Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.

Политика Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.

Футбол Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с тренером Фавром Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) продлила контракт со швейцарским специалистом Люсьеном Фавром.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Интернет Facebook объявила о запуске собственной криптовалюты Libra Представители компании Facebook анонсировали выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году.

Футбол БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

Наука Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Происшествия Уборщицу чувашского суда оштрафовали за сожжение дела из мести Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Происшествия В Испании нашли тело 13-летней россиянки В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.

Политика Зеленский объявил о начале проекта восстановления Донбасса Как сообщает пресс-служба украинского президента, по словам Зеленского, обмен даже небольшого количества заложников — хотя бы в формате «10 на 10» или «15 на 15» — мог бы свидетельствовать о желании РФ начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.

Авто Водители смогут получить госномера не только в ГАИ Стоимость составит ориентировочно две тысячи рублей, причем автовладелец сам будет выбирать, где именно заказать таблички номера.

Экономика Банки начали принудительно собирать у россиян биометрию Ряд российских банков начал принудительно собирать биометрические данные клиентов, несмотря на необязательность процедуры, прописанную в законе, сообщает «Коммерсантъ».

Авто Porsche представил новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 Модели в настоящее время доступны для заказа, и цены в США начинаются с отметки в 96300 долларов США за Porsche 718 Spyder и 99200 долларов за версию GT4.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Авто Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.

Футбол «Зенит» отправился на летний тренировочный сбор в Австрию Футболисты санкт-петербургского «Зенита» отправились на летний тренировочный сбор в Австрию. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.