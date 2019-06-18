Футбол

Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболуRT на русском 09:26

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года. Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча пройдёт 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
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Стало известно время начала матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом»

Нева Спорт08:37

Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019

Советский спорт08:33

Названа дата и место матча за Олимп - Суперкубок России 2019

Газета.Ru09:36

Объявлено время начала матча за Суперкубок России — 2019

Sport24.ru08:25

Российская премьер-лига подтвердила, что матч за Суперкубок пройдет 6 июля на «ВТБ-Арене»

ТАСС09:01

РПЛ подтвердила время и место матча за Олимп-Суперкубок России

Спорт-Экспресс08:50

Матч за Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

Матч ТВ08:46
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Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено в 22:00
Политика

На Украине завели пятое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:04
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено в 08:44
Политика

Трамп заявил о своей жесткости к России

Американский президент Дональд Трамп, объявляя о своем желании баллотироваться на второй срок, вновь заявил о своем жестком отношении к России.
Обновлено в 22:22
Политика

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Гаджеты

«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов

«Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

«Ничего лишнего»: Толкалина на «Кинотавре» показала ноги и Bulgari

Ну, а снимок, на котором Любовь запечатлена в блестящем серебристом комбинезоне, низ которого представляли собой совсем короткие шорты, с удовольствием комментировали поклонники, а также звездные коллеги Толкалиной.
Обновлено в 19:54
Гаджеты

Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Китае пять человек погибли из-за горного обвала

Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 21:44
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Пьяный юноша расписал ругательствами памятник Ленину в Приморье

В поселке Пограничный Приморского края молодой человек расписал ругательствами памятник Владимиру Ленину, сообщили в региональном УМВД РФ.
Обновлено в 23:02
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Обновлено в 08:39
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Общество

Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено в 21:47
Футбол

Бразилия потеряла очки с Венесуэлой. Судья отменил три гола «Селесао»

Обновлено в 22:28
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду

Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.
Обновлено в 13:33
Происшествия

На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Обновлено в 16:05
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 19:32
Гаджеты

Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой

Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
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