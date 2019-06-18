Футбол
Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболуRT на русском 09:26
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года. Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча пройдёт 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Политика
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Политика
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Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
Обновлено в 09:40
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Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
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Музыка
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Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Общество
Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Экономика
Численность населения России сократится до 100 млн человек – ООН
Доклад касательно сокращения численности населения России был представлен в ООН.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Следственный комитет завел дело после смерти биатлониста в Крыму
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мастера спорта по биатлону Артемия Хасанкаева в Крыму, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Молодая мама Нюша показала откровенное фото в нижнем белье
Одна из любимых российских певиц Нюша решила порадовать поклонников откровенной фотографией — звезда поделилась в Instagram снимком в белье.
Обновлено вчера в 07:15
Энергетика
«Нафтогаз» выдвинет новое предложение «Газпрому»
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Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Общество
«Аэрофлот» и S7 вошли в рейтинг лучших авиакомпаний мира
Две российские авиакомпании включены в рейтинг 100 лучших в мире по версии британской консалтинговой компании Skytrax, следует из материалов на ее сайте.
Обновлено в 10:39
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Баскетбол
Звезда баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб
Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
Обновлено в 10:42
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Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
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В «Лужниках» открылся Центр художественной гимнастики
В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики - дворец спорта мирового уровня.
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Происшествия
В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело
Женщину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Обновлено в 10:08
Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22