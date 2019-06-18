Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболуRT на русском 09:26

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года. Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча пройдёт 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболу

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