Футбол

Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболуRT на русском 09:26

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года. Как сообщает пресс-служба РПЛ, встреча пройдёт 6 июля в Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
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Стало известно время начала матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом»

Нева Спорт08:37

Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019

Советский спорт08:33

Объявлено время начала матча за Суперкубок России — 2019

Sport24.ru08:25

Названа дата и место матча за Олимп - Суперкубок России 2019

Газета.Ru09:36

Российская премьер-лига подтвердила, что матч за Суперкубок пройдет 6 июля на «ВТБ-Арене»

ТАСС09:01

РПЛ подтвердила время и место матча за Олимп-Суперкубок России

Спорт-Экспресс08:50

Матч за Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

Матч ТВ08:46
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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Согласно опубликованной информации, спутник «ГЛОНАСС-М» №723 будет выведен с 12‑ой рабочей точки в орбитальный резерв.
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