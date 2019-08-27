с чего всё началось

Стала известна сумма, которую потратит Россия на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года. Евро-2020 обойдется стране в 6,315 миллиарда рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,586 миллиарда, остальные средства обеспечат субъекты РФ.

Россия потратит на подготовку и проведение Евро-2020 6,3 млрд рублей

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