Футбол
Sports.ruРоссия потратит на подготовку и проведение Евро-2020 6,3 млрд рублей
Стала известна сумма, которую потратит Россия на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года. Евро-2020 обойдется стране в 6,315 миллиарда рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,586 миллиарда, остальные средства обеспечат субъекты РФ.
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Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.Чемпионат11:07
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