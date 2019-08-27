с чего всё началось

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Происшествия РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото с крещения маленькой дочери Леры Кудрявцевой Фото с таинства на днях появилось в Сети — его опубликовал в своем личном блоге звездный фотограф Руслан Ращупкин.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика ЦИК Абхазии назначил второй тур выборов президента на 8 сентября Центризбирком Абхазии на заседании во вторник назначил второй тур выборов президента республики на 8 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Общество Московский ОМОН нуждается в подкреплении ГУ Росгвардии по Москве разместило объявление о вакансиях на HeadHunter, а потом удалило его 27 августа на крупнейшем в РФ ресурсе по поиску работы HeadHunter (HH) было опубликовано объявление от имени ГУ Росгвардии по Москве о приеме сотрудников в столичный ОМОН.

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Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Киберспорт Объявлена неделя бесплатной игры в Rainbow Six: Siege С 28 августа по 3 сентября французская компания объявляет бесплатное тестирование игры для владельцев PC, PS4 и Xbox One.

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Общество Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».

Общество Эксперимент по маркировке минеральной воды может стартовать 1 октября В России планируется проведение эксперимента по маркировке минеральной воды, сообщает ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.