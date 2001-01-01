Футбол

Стало известно, в какой клуб может уйти Педро РошаЕвро-футбол.ру 08:46

Нападающий "Спартака" Педро Роша в ближайшее время может перейти в бразильский клуб, сообщает "СЭ". По информации источника, на 24-летнего форварда "красно-белых" претендуют "Сан-Пауло", "Атлетико Минейро" и "Крузейро".
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с чего всё началось

Агент: «Спартак» готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

В конце 2018 года несколько бразильских клубов были заинтересованы в аренде Роши. Но "Спартак" отказался от предложений, заявив, что готов продать Педро за сумму в 12 миллионов евро или выше.
Спорт-Экспресс03:57

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Как Педро Роша завял в России

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Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреля

Чемпионат11:00

Агент Педро Роши хочет завершить его трансфер в бразильский клуб до 4 апреля

Sports.ru04:30

Агент: «Кононов не видит Рошу в „Спартаке“»

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СМИ: Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

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Дмитрий Селюк: Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. Лучше «Спартаку» продать его за 2-3 млн, чем отпускать в вечные аренды

Спорт день за днем06:58

Стало известно, какие клубы готовы арендовать Рошу у «Спартака»

Soccer.ru09:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика

Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

В сообщении уточняется, что Медведев и члены правительства РФ «подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в соответствии с указом президента РФ от 18 мая 2009 года №558».
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Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

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Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей

В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».
Обновлено в 13:49
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
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Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
Обновлено в 15:00
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95

Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальной проверки автомата Калашникова

Телеканал "Звезда" опубликовал видео экстремальной проверки автомата Калашникова.
Обновлено в 12:10
Политика

Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Обновлено в 15:09
Культура

Михаил Пореченков стал Народным артистом России

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Месси: сын спрашивал меня, почему в Аргентине меня хотят убить

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о критике, которую он получает на родине, и готовности продолжить выступления за национальную команду.
Обновлено в 11:41
Спорт

Опубликовано фото страшного ожога Загитовой

Обновлено в 06:11
Политика

США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
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«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

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Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех

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Армия и оружие

Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев

Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
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Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей

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Что может сделать с организмом чашка кофе, рассказали учёные

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Происшествия

На Урале задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков

Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
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С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

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После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

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Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
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Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
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