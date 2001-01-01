Футбол
Стало известно, в какой клуб может уйти Педро РошаЕвро-футбол.ру 08:46
Нападающий "Спартака" Педро Роша в ближайшее время может перейти в бразильский клуб, сообщает "СЭ". По информации источника, на 24-летнего форварда "красно-белых" претендуют "Сан-Пауло", "Атлетико Минейро" и "Крузейро".
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с чего всё началось
В конце 2018 года несколько бразильских клубов были заинтересованы в аренде Роши. Но "Спартак" отказался от предложений, заявив, что готов продать Педро за сумму в 12 миллионов евро или выше.Спорт-Экспресс03:57
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