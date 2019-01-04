Экономика
Стало известно, у кого вырастут зарплаты в 2019 году
Стало известно, у кого вырастут зарплаты в 2019 годуToDay News Ufa04 января в 04:40
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на источник на портале HeadHunter.ru, в Новом году представители востребованных специальностей получат повышение зарплат на 10-15%. Вместе с тем, у других работников могут быть сокращены премии и урезаны соцпакеты.
ToDay News Ufa04 января в 04:40
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Каждый пятый работодатель России планирует повысить зарплаты в новом году
Комсомольская правда04 января в 02:37
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Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
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