Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семьюГазета.Ru 09:20

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.
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с чего всё началось
Как сообщили в воскресенье, 18 августа, в Следственном комитете России
, в одном из домов села Патрикеево нашли тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух четырехлетних детей.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
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