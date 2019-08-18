Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семьюГазета.Ru 09:20
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.
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с чего всё началось
Как сообщили в воскресенье, 18 августа, в Следственном комитете России, в одном из домов села Патрикеево нашли тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух четырехлетних детей.Известия09:41
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Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД
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Собчак объяснила свое ненормальное поведение
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Общество
В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с «Говорит Москва» назвал инициативу ведомства неоднозначной и предупредил о рисках, которые повлекут за собой рекомендации.
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Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке Москвы
Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Киберспорт
Virtus.pro выходят в верхнюю сетку плей-офф The International 2019
Третий день группового этапа The International 2019 закончился для Virtus.pro не слишком удачно — сокрушительное поражение от OG опустило их на восьмую строчку турнирной таблицы.
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Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено 16 августа в 09:05
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Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:19
Наука
Названы последствия ядерной войны между РФ и США
Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
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В Москве живодер привязал собаку к едущей машине
В Москве очевидцы сняли на видео издевательства над собакой: на 37-м километре трассы живодер на автомобиле тащил за собой привязанного к транспортному средству хромого алабая.
Обновлено в 09:38
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Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией
Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.
Обновлено 16 августа в 14:23
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После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
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Обновлено вчера в 11:26
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Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
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Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
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Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
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Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
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Шоу-бизнес
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14