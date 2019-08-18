с чего всё началось

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.

Политика Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.

Общество В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с «Говорит Москва» назвал инициативу ведомства неоднозначной и предупредил о рисках, которые повлекут за собой рекомендации.

Происшествия Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке Москвы Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Киберспорт Virtus.pro выходят в верхнюю сетку плей-офф The International 2019 Третий день группового этапа The International 2019 закончился для Virtus.pro не слишком удачно — сокрушительное поражение от OG опустило их на восьмую строчку турнирной таблицы.

Общество Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.

Наука Названы последствия ядерной войны между РФ и США Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.

Происшествия В Москве живодер привязал собаку к едущей машине В Москве очевидцы сняли на видео издевательства над собакой: на 37-м километре трассы живодер на автомобиле тащил за собой привязанного к транспортному средству хромого алабая.

Политика Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Политика New York Times исчерпала тему «сговора» Трампа с Россией Газета New York Times сфокусировалась на теме расизма в высказываниях президента США Дональда Трампа и обходит стороной тему предполагаемых связей между президентом США и Россией, об этом заявил ответственный редактора New York Times Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции.

Шоу-бизнес После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Политика Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Происшествия При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Шоу-бизнес Джанабаева привезла из отпуска пару лишних килограммов Во время отпуска Альбина приобрела бронзовый оттенок кожи и немного поправилась. Речь идет лишь о паре килограммов.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.