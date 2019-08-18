Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семьюГазета.Ru вчера в 09:20
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми достигло 32
Сегодня рейсовый автобус в Перми врезался в бетонную стену здания.
Обновлено 17 августа в 11:53
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
На Белоярской АЭС снова отключился энергоблок
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 отключился из-за сигнала о неполадке в воскресенье, 18 августа.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео
Алла Гарковенко, одна из спасшихся пассажирок Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области, рассказала, как подверглась травле в социальных сетях после публикации видео с места аварии.
Обновлено 17 августа в 01:39
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено 17 августа в 15:11
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» благодаря голам Миранчуков
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Россия вошла в топ-5 стран по объему золотовалютных резервов
Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram от посторонних
Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram. Теперь просматривать ее профиль могут только подписчики.
Обновлено 17 августа в 10:35
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Кончаловский раскрыл секрет долгих отношений с Высоцкой
Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет.
Обновлено вчера в 09:48
Наука
Четвероногие динозавры могли с возрастом переходить к двуногости
Группа аспирантов из Бристольской школы наук о Земле попыталась изучить то, как менялось положение тела динозавра с возрастом.
Обновлено 16 августа в 05:18
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Екатеринбурге нашли школьницу, которая пропала в День города
В Екатеринбурге нашли школьницу, пропавшую вечером 17 августа.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине
Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 20-летней давности
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь появилась на публике в наряде, купленном еще 23 года назад, пишет русскоязычная версия Deutsche Welle в Facebook.
Обновлено вчера в 22:16
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Huawei стало тесно в Крылатском
15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Барометр ВТО указал на мертвый штиль
В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).
Обновлено вчера в 18:14