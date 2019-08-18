Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семьюГазета.Ru вчера в 09:20

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.
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«Был отличником, любил маму»: что известно о семье, убитой под Ульяновском

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Под Ульяновском подросток убил семью из пяти человекБольше новостей по теме
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