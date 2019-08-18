Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семьюГазета.Ru вчера в 09:20

В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обнародовано содержание предсмертной записки убившего свою семью подростка

Lenta.ruвчера в 07:33

Подросток, убивший семью в Ульяновской области, оставил предсмертную записку

URA.Ruвчера в 07:56

Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

РИА Новостивчера в 08:36

Предполагаемый убийца семьи под Ульяновском оставил предсмертную записку

РБКвчера в 09:04

Что произошло за день: воскресенье, 18 августа

Интерфаксвчера в 13:30

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

Газета.Ruвчера в 09:20

Зарубивший семью ульяновский подросток не состоял на учете у психиатра

РЕН ТВвчера в 08:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе

Обновлено в 07:06
Авто

Aurus Senat стал дешевле на 10 млн рублей

Небронированная версия седана Aurus Senat S600 будет стоить 8 млн рублей, а не 18 млн, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха

В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор»

«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Футбол

Круговой проходит медосмотр для «Зенита»

Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01
Экономика

МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»

Что ищут следователи Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства "Росгосстраха", поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в "Альфа-Групп"), говорится в запросах.
Обновлено в 04:44
Культура

В Уфе умер юморист Александр Чистяков

Обновлено в 05:21
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%

Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Арестованного экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины».
Обновлено в 06:35
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ

Обновлено вчера в 22:05
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Энергетика

РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Экономика

Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие

Ранее 19 августа замгендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский заявил, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволит ее менеджменту предложить набсовету направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:19
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Жительница Ростовской области утонула на отдыхе в Абхазии

Женщина пропала во время купания в минувший четверг, 15 августа. А утром следующего дня на берег вынесло её тело.
Обновлено в 05:51
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Обновлено в 04:09
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Кино

Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс

Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Общество

YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России

YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Под Ульяновском подросток убил семью из пяти человекБольше новостей по теме
Главное