Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семьюГазета.Ru вчера в 09:20
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек. По данным следствия, мужчину, двух женщин и двух детей зарубил их 16-летний родственник. Его тело позже нашли возле вышки сотовой связи, расположенной недалеко от села.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Авто
Aurus Senat стал дешевле на 10 млн рублей
Небронированная версия седана Aurus Senat S600 будет стоить 8 млн рублей, а не 18 млн, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор»
«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Футбол
Круговой проходит медосмотр для «Зенита»
Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01
Экономика
МВД начало проверку в отношении экс-руководителей «Росгосстраха»
Что ищут следователи Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства "Росгосстраха", поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном (А1 и Альфа-банк входят в "Альфа-Групп"), говорится в запросах.
Обновлено в 04:44
Культура
В Уфе умер юморист Александр Чистяков
Обновлено в 05:21
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Арестованного экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины».
Обновлено в 06:35
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Экономика
Котировки «АЛРОСА» росли на 3% на объявлении о дивидендах за полугодие
Ранее 19 августа замгендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский заявил, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволит ее менеджменту предложить набсовету направить на дивиденды до 100% свободного денежного потока, который составил 28,3 млрд рублей.
Обновлено в 05:19
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Жительница Ростовской области утонула на отдыхе в Абхазии
Женщина пропала во время купания в минувший четверг, 15 августа. А утром следующего дня на берег вынесло её тело.
Обновлено в 05:51
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41