Политика

Путин и Назарбаев провели телефонный разговорИнтерфакс вчера в 10:27

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что такой разговор имел место.
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Дмитрий Песков
Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 10:21
с чего всё началось
«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — говорится в сообщении
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