Путин и Назарбаев провели телефонный разговорИнтерфакс вчера в 10:27

с чего всё началось

Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет.

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что такой разговор имел место.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Авто Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Происшествия Британец 40 лет насиловал своих младших родственников Жертвами злоумышленника стали его младшие братья, сестры, племянники, кузины и кузены от пяти до 16 лет.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Шоу-бизнес Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой призвал россиян не надеяться на самолечение Отец Юлии Началовой Виктор Началов, комментируя свою самую большую утрату, призвал россиян не надеяться на самолечение, а обращаться к врачам при малейшем подозрении на проблемы со здоровьем.

Армия и оружие В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.

Здоровье Известный врач Леонид Рошаль посетил Ярославль Фактически, вся жизнь пролетела рядом с Ярославлем, – сказал Леонид Рошаль журналистам.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Политика Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.

Армия и оружие Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.

Хоккей «Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.

Политика В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.

Спорт Власти Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева, бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает AFP.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Гаджеты Замена экрана Samsung Galaxy S10 оценена дороже нового смартфона Китайские источники раскрыли стоимость замены дисплея флагманских смартфонов Galaxy S10 в официальном сервисе.

Политика Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию причиной плохого развития киевского метрополитена.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.

Происшествия Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.

Происшествия В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.