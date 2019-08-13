Общество

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»РИА Новости 09:35

Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
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«Средняя численность работников госкорпорации Роскосмос и организаций госкорпорации Роскосмос в 2018 году составила 189,5 тыс. человек», – говорится в отчете, опубликованном на сайте
 Роскосмоса.
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