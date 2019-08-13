с чего всё началось

Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Экономика Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.

Гаджеты Фейковый зарядный кабель iPhone поможет взломать компьютеры Эксперт по кибербезопасности Майкл Гровер поведал о точной копии зарядного USB-кабеля для iPhone, с помощью которой можно взломать любой компьютер после подключения к нему смартфона с данным кабелем.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Армия и оружие Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.

Шоу-бизнес Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».

Политика 11 партий получат госфинансирование по итогам выборов в Верховную раду По итогам выборов в Верховную раду Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило дать право на получение государственного финансирования 11 украинским партиям.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Армия и оружие Эксперты заподозрили Трампа в незнании ядерного арсенала США Американские эксперты по ядерным вооружениям раскритиковали президента США Дональда Трампа за твит, в котором он заявил, что Вашингтон обладает технологией по производству крылатых ракет с ядерной установкой, аналогичной той, которая есть у России.

Политика ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Кино Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Происшествия Незарегистрированного кандидата в МГД Константина Янкаускаса вновь задержали Как сообщает у себя в Твиттере сам Янкаускас, это произошло на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста.

Кино Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома» Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».

Здоровье Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.

Общество «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов «Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.

Политика Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Политика Суд отказал СБУ в аресте российского танкера Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.