Экономика
Стало известно, сколько россияне тратят на бензинРИА Новости 02:01
Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин. Так, по результатам онлайн-опроса, 42 процента респондентов ежемесячно тратят на топливо больше четырех тысяч рублей, 20,6 процента — от трех до четырех тысяч, 17,2 процента — от двух до трех тысяч рублей.
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с чего всё началось
Результаты исследования комментирует ведущий аналитик агентства "АВТОСТАТ" Михаил Кулиш: - Как мы видим из инфографики, 62,6% опрошенных тратят на топливо более 3 тысяч рублей в месяц.Автостатвчера в 00:12
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:19, Ашберн
Происшествия
В США из-за двух торнадо погибли 14 человек
В результате двух торнадо в округе Ли (штат Алабама) погибли не менее 14 человек, пишет местный канал WSFA со ссылкой на шерифа округа Джея Джонса.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Обновлено в 08:02
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 18:47
Политика
Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине
Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено в 17:06
Общество
Россия отправила гуманитарную помощь в Северную Корею
Россия направила в Северную Корею более 2000 тонн зерна в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено в 22:15
Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам
Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 20:10
Политика
Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений Орачевский
Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края.
Обновлено в 20:52
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве
На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:24
Политика
Трамп объяснил срыв переговоров с Ким Чен Ыном слушаниями с Коэном
Президент США Дональд Трамп заявил, что его уход с переговоров с КНДР мог произойти, в частности, из-за слушаний с экс-адвокатом президента Майклом Коэном, которые состоялись в конгрессе в тот же день.
Обновлено в 21:44
Политика
Министр обороны Германии заявила, что китайские ракеты угрожают России
Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 21:42
Политика
Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита
Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено в 15:59
Авто
Минтранс разработал проект ужесточения экологических штрафов
Из «дорожной карты» Минтранса следует, что к октябрю ведомство совместно с МВД разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком экологически чистой зоны.
Обновлено в 22:08
Экономика
«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России
Магазины в ряде российских регионов лишаются лицензий на продажу алкоголя из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, которая позволяет чиновникам моментально приостановить действие разрешения на реализацию спиртосодержащей продукции.
Обновлено в 21:26
Политика
Дмитрий Пристансков возвращается в «Норникель»
Дмитрий Пристансков возвращается в "Норникель" Бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков возвращается в ГМК "Норникель" на должность статс-секретаря, вице-президента, сообщили источники "Ъ" в правительстве.
Обновлено в 17:06
Политика
На парламентских выборах в Эстонии побеждают оппозиционеры
В Эстонии огласили предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено в 17:27
Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено в 18:42
Политика
Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей
Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 17:38
Авто
В Сирии продают новые автомобили «Ока»
Обновлено в 07:01
Общество
Мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила, что его матери Елене не говорили об отравлении сына, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:39
Шоу-бизнес
Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть
Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Хоккей
«Коламбус» проиграл «Виннипегу», Панарин набрал два очка
Форвард хозяев Артемий Панарин записал на свое имя две результативные передачи. Российский хоккеист в 62 матчах набрал 73 (25+48) очка.
Обновлено в 21:39
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Кино
Скончался украинский актер Сергей Романюк
Романюк скончался на 66 году жизни, он долгое время работал в театре и снялся во множестве фильмов, в том числе в фильмах «День рождения буржуя-2», «Мамай», «Возвращение Мухтара-2».
Обновлено в 10:03
Экономика
Как произведут индексацию пенсий с учетом прожиточного минимума
Среди ряда других предложений глава государства поручил производить индексацию пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 01:20
Политика
Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом
Обновлено в 16:29
Политика
Посол России потребовал от британских СМИ извинений за клевету
Принести извинения за клевету потребовал от газеты Mail on Sunday российский посол в Британии Александр Яковенко.
Обновлено в 13:14