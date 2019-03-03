Экономика
Стало известно, сколько россияне тратят на бензинРИА Новости 02:01
Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин. Так, по результатам онлайн-опроса, 42 процента респондентов ежемесячно тратят на топливо больше четырех тысяч рублей, 20,6 процента — от трех до четырех тысяч, 17,2 процента — от двух до трех тысяч рублей.
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с чего всё началось
Результаты исследования комментирует ведущий аналитик агентства "АВТОСТАТ" Михаил Кулиш: - Как мы видим из инфографики, 62,6% опрошенных тратят на топливо более 3 тысяч рублей в месяц.Автостатвчера в 00:12
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Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Обновлено в 09:41
Политика
Посольство России в Лондоне подготовило доклад об инциденте в Солсбери
В докладе изложена подробная хронология самого инцидента, международной реакции на него, ход расследования, дипломатическая переписка между Россией и Великобританией, а также нестыковки в официальной британской версии.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Культура
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Космос
Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет
Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Футбол
Трахтенберг покинет пост главы департамента по связям с общественностью ФК «Спартак»
Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг объявил о решении уйти со своего поста.
Обновлено в 11:09
Общество
Родственница Божены Рынской сообщила о ее тяжелом финансовом положении
Вдова скончавшегося в Испании медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска после смерти супруга осталась в затруднительном финансовом положении.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Божена Рынска пережила клиническую смерть
По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и повело в серии плей-офф
Хоккеисты московского "Динамо" обыграли финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ, "бело-голубые" ведут в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 11:34
Политика
В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»
Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".
Обновлено в 08:55
Хоккей
Педан и Основин не сыграют за «Ак Барс» в матче с «Авангардом»
Хоккеисты казанского "Ак Барса" Андрей Педан и Вячеслав Основин пропустят четвертый матч серии плей-офф КХЛ с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинение его вдовы
Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Общество
В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»
«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова
Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 06:46
Политика
Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» огласили составы на матч РПЛ
Обновлено в 10:17
Общество
Пришедшего на митинг против себя украинского мэра никто не узнал
Мэр Олевска (Житомирская область Украины) Олег Омульчук пришел на митинг, который против него устроили местные жители.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Пензенской области
В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:56
Политика
ЦИК Молдавии подтвердил победу социалистов на выборах в парламент
Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента страны Игоря Додона и восстановление отношений с Россией, получает 35 мандатов в 101-местном парламенте.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
The National Interest оценил российский автомат ШАК-12
Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР
В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.
Обновлено вчера в 02:42