Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах УкраиныВести.Ru вчера в 13:46
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
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Нафтогазу осталось закачать в ПХГ 5 млрд кубометров для зимы
Центр энергетической экспертизывчера в 23:29
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.
Обновлено в 04:07
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия
ФСБ задержала пожарного на совещании мэра Читы
В Чите сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Партия Зеленского в новой Раде может получить 243 места
Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство.
Обновлено в 02:57
Политика
Комитеты Совфеда поддержали отставку замгенпрокурора Малиновского
Комитеты Совета Федерации по обороне и конституционному законодательству на совместном заседании рекомендовали палате принять отставку заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского в связи с выходом на пенсию.
Обновлено в 04:17
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за рубеж
Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:07
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Редкий снимок беременной Жанны Фриске появился в Интернете
Фотография, на которой изображены беременная Жанна Фриске и ее сестра Наталья, появилась на фан-странице сына певицы, Платона, сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 02:38
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов
19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
Медики назвали причины появления шишек на руках и ногах
Доктора утверждают, что гигрома или шишки, появляющиеся на руках и ногах, – это доброкачественное новообразование, которое являются капсулой, наполненной жидкостью.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт
На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает — двери открываются.
Обновлено в 03:08
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность населения
За первое полугодие в Башкирии умерли около 24,4 тысячи человек, что на полторы тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 02:45
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Транспорт
Власти Екатеринбурга отменят еще один автобусный маршрут
С 1 августа перестанет ездить автобус № 2 (от «Ботанической» до «Радиоколледжа»). Это уже пятый маршрут, который отменили в этом году.
Обновлено в 03:37
Общество
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Кино
Marvel представила новую фазу киновселенной
Студия Marvel Studios анонсировала даты премьер сразу нескольких фильмов, которые выйдут в 2020-м и 2021 году.
Обновлено в 02:55
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Энергетика
Нефть из Ирана хранится в портах Китая в обход санкций США
Танкеры поставляют иранскую нефть в Китай, выгружая миллионы баррелей сырья в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:53
Политика
Зеленский надеется на понимание со стороны Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:22
Космос
Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
Обновлено 19 июля в 10:02
Общество
В Китае появился первый в мире аквариум на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря
Первый в мире аквариум, расположенный на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря, открыт в городе Синин (административный центр провинции Цинхай, Северо-Западный Китай).
Обновлено в 03:17
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» собрала 37 фильмов
"В конкурсную программу этого года отобрано 37 фильмов, причем, как отмечает программный директор фестиваля Артем Рыжков, впервые в этом году большая часть программы - а именно 35 картин - это премьеры", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:10
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Происшествия
Южноуралец скончался от укуса гадюки
Житель Сосновского района (Челябинская область) скончался после укуса гадюки – антидот к змеиному яду привезли в районную больницу только в день похорон мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:33
Кино
Появился новый трейлер «Екатерины Великой» с Хелен Миррен
Телеканал HBO поделился вторым трейлером грядущего мини-сериала «Екатерина Великая» в главной роли с Хелен Миррен («Королева»).
Обновлено в 03:48