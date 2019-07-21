Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах УкраиныВести.Ru вчера в 13:46
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
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Нафтогазу осталось закачать в ПХГ 5 млрд кубометров для зимы
Центр энергетической экспертизывчера в 23:29
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Кино
Промокадр из «Армии мертвецов» Зака Снайдера: Ограбление во время зомби-чумы
Зак Снайдер поделился первым промоизображением из своего нового режиссерского проекта — зомби-триллера «Армия мертвецов».
Обновлено в 04:10
Экономика
Квартальная выручка «Русагро» от сахарного бизнеса выросла вдвое
По итогам первого полугодия выручка сахарного бизнеса "Русагро" выросла на 47% (до 15,7 млрд рублей), мясного - на 19% (до 11,2 млрд рублей), масложирового - в 3,6 раза (до 36,3 млрд рублей), сельскохозяйственного - в 2,9 раза (до 9,3 млрд рублей).
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Террористы обстреляли западные окрестности города Хама в Сирии
Обновлено вчера в 19:12
Технологии
Лидер Huawei резко прокомментировал конфликт между США и Китаем
Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) в интервью YahooFinance ответил на множество вопросов, которые касались проблем, возникших у компании в результате торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 01:25
Политика
ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.
Обновлено в 04:07
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Обновлено в 04:17
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду
Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 03:08
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа
Обновлено 19 июля в 10:20
Политика
В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Политика
Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий
Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Футбол
Тренер БАТЭ ответил, понравится ли его команде в РПЛ
Главный тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага поделился своим мнением насчет готовности его команды к возможному вступлению в РПЛ.
Обновлено в 04:45
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой хочет вернуть права на сына
Сеть взорвала новость о том, что сына Владислава Пугачева, родного племянника Примадонны, усыновили.
Обновлено в 03:00