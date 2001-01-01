Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах УкраиныВести.Ru вчера в 13:46
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
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Нафтогазу осталось закачать в ПХГ 5 млрд кубометров для зимы
Центр энергетической экспертизывчера в 23:29
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам
Ливни в Амурской области размыли несколько участков местных дорог, из-за чего нарушено автомобильное сообщение с тремя поселками в Зейском районе, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 20:58
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
ЗРК «Куб» уничтожил неизвестный ударный беспилотник
Неизвестный ударный беспилотник уничтожен прямым попаданием ракеты ЗРК «Куб».
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Стала известна окончательная явка на выборах в Верховную Раду
Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала финальные данные по явке на прошедших 21 июля парламентских выборах Так, общая явка по всем 199 избирательным округам составила 49,84%, что почти на 2,5% меньше, чем аналогичный показатель пять лет назад.
Обновлено вчера в 17:58
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:29
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено вчера в 22:49
Кино
В прокате криминальная комедия «Искусство обмана»
В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке из-за циклона "Данас".
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко выписалась из роддома
В 2013 году в семье Гажиенко родился первенец, сын Кирилл, а недавно Ольга подарила мужу второго мальчика.
Обновлено вчера в 14:00
Игры
В Star Citizen появилась система правопорядка
Разработчики Star Citizen представили изменения в игре с выходом патча 3.6. В игре появилась система правопорядка.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Шейк и Купера
Мать певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание модели Ирины Шейк и актера Бредли Купера.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь
Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено вчера в 20:45