Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах УкраиныВести.Ru 13:46
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуйра за € 89 млн
Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн.
Обновлено в 14:34
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Спорт
Российские шпажистки завоевали серебро на чемпионате мира
Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира по фехтованию, передает ТАСС.
Обновлено в 14:15
Общество
В Краснодаре затопило десятки улиц
В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.
Обновлено в 13:09
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Польша планирует модернизировать свои танки Т-72
Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72.
Обновлено в 12:10
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 14:19
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
«Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике
Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.
Обновлено в 04:28
Политика
Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную
Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Полтаве вандалы осквернили памятник Ватутину
Обновлено в 08:46
Экономика
Пензенский губернатор ввел мораторий на повышение цены за землю
Губернатор Пензенской области вновь ввел мораторий на повышение цены за землю, на которой расположены объекты недвижимости.
Обновлено в 02:06
Политика
ЕС заявил о готовности снизить до нуля пошлины на промтовары из США
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов снизить до нуля тарифы на ряд американских промышленных товаров.
Обновлено в 11:23
Футбол
Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Коломна» выбила «Сатурн» из Кубка России
В матче 1/256 финала Кубка России «Коломна» обыграла раменский «Сатурн» и вышла в следующий раунд турнира.
Обновлено в 12:47
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хотел бы "продвинуться" в вопросе заключения мирного договора с Россией до конца своего срока на посту главы правительства.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Космос
В Москве завершился проект имитации полета на Луну
Изоляционный эксперимент проходил в комплексе Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП). В нем участвовали шесть членов экипажа.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Американского президента вновь начали обвинять в расизме представители Демократической партии и некоторые СМИ после его твитов, в которых Трамп предложил покинуть страну некоторым «прогрессивным женщинам-демократам»: они якобы приехали из государств с «худшими коррумпированными» правительствами.
Обновлено в 07:05
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26