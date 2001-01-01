Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.

Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины

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