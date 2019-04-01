Общество

Стало известно, сколько будем отдыхать на майские праздникиMOS.news вчера в 04:56

30 апреля и 8 мая являются предпраздничными днями, поэтому они будут короче обычных рабочих дней на час, передает Роструд.
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Как будем отдыхать на майские?

Вести Подмосковьявчера в 07:08

В мае у россиян будет 13 выходных

Большой Ростоввчера в 05:25

Стало известно, сколько будем отдыхать на майские праздники

MOS.newsвчера в 04:56

Сколько дней туляки будут отдыхать в майские праздники

Первый Тульскийвчера в 05:01

Сколько дней будут отдыхать жители Удмуртии на майские праздники?

КП - Ижевск02 апреля в 00:42
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в марте в России выросли на 10,1%

Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина

"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Пушков оценил вероятность исключения Турции из НАТО

"Пенс предложил Турции выбрать между закупкой С-400 и членством в НАТО", - напомнил Пушков. Это "пустые угрозы", уверен сенатор.
Обновлено в 03:47
Политика

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

Обновлено вчера в 23:02
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено 02 апреля в 16:15
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
Обновлено в 02:53
Политика

МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине

Выводы предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по выборам президента Украины политически окрашены.
Обновлено в 03:23
Экономика

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей

СКА сравнивает счёт в серии с ЦСКА

Обновлено вчера в 14:55
Здоровье

Роспотребнадзор выявил 23 наиболее пораженных ВИЧ региона

Согласно справке Роспотребнадзора, в России в 2018 году «регистрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения)».
Обновлено вчера в 16:33
Космос

На МКС протестируют оборудование для спутников

Оборудование для новых метеорологических спутников и аппаратов дистанционной съемки Земли протестируют на МКС, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Израильские военные арестовали 13 арабов на Западном берегу Иордана

Израильские военные арестовали 13 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие и десятки тысяч шекелей [один шекель стоит примерно 18 рублей] в ходе антитеррористических рейдов в ночь на четверг в различных районах Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 01:17
Единоборства

Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге

Обновлено вчера в 11:59
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами

По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.
Обновлено в 03:15
Теннис

Монтеррей. Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни гейма

Обновлено в 01:30
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую помощь

Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
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Праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день.
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