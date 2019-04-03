Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздникиИзвестия 06:39

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец. В связи с празднованием Дня весны и труда граждане будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая включительно.
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Май без труда

Российская газета12:31

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Газета.Ru07:27

В Роструде напомнили о длинных выходных в мае

РИА Новости04:18

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

RT на русском04:23

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

URA.Ru04:34

Россияне получат на майские праздники девять выходных

ТАСС03:56

Россияне будут работать два дня на неделе перед майскими праздниками

Телеканал 360°01:14
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:14, Ашберн
Авто

Группа ГАЗ может потерять права на название «Победа»

Обновлено в 12:01
Гаджеты

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено в 20:35
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Специалисты UpGuard пояснили, что не располагают данными о том, долго они хранились в приложении, так как база была закрыта 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.
Обновлено в 22:05
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Происшествия

Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Происшествия

Мать троих детей бросила трехмесячного младенца одного в квартире

Сотрудники полиции Якутии спасли брошенного матерью в квартире на четыре дня трехмесячного младенца.
Обновлено в 21:45
Политика

Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Гаджеты

Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране

Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
Обновлено в 08:16
Авто

В России открылся первый завод Mercedes-Benz

К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии идут обыски

«Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — сказал собеседник.
Обновлено в 22:07
Политика

Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение

В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Общество

Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить

Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье

На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Футбол

РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»

Обновлено в 11:55
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Политика

В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО

В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Политика

США намерены продолжить давление на Германию по «Северному потоку — 2»

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.
Обновлено в 21:47
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась пикантным фото

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Владелец затонувшего у берегов Курил судна осужден за гибель 4 моряков

Обновлено в 22:02
Авто

Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

21 марта сообщалось, что у авиакомпании был тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 Max 8, однако пилот лайнера, потерпевшего крушение, никогда не тренировался на нем.
Обновлено в 21:19
Армия и оружие

В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе

Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
Обновлено в 08:44
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Oppo Reno с десятикратным зумом

Обновлено в 11:41
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