Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздникиИзвестия 06:39
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец. В связи с празднованием Дня весны и труда граждане будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая включительно.
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Авто
Группа ГАЗ может потерять права на название «Победа»
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено в 20:35
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ
Специалисты UpGuard пояснили, что не располагают данными о том, долго они хранились в приложении, так как база была закрыта 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.
Обновлено в 22:05
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Происшествия
Мать троих детей бросила трехмесячного младенца одного в квартире
Сотрудники полиции Якутии спасли брошенного матерью в квартире на четыре дня трехмесячного младенца.
Обновлено в 21:45
Политика
Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Пользователи iPad Pro жалуются на замирание изображения на экране
Владельцы iPad Pro 2016, 2017 и 2018 годов жалуются на проблемы с «фризами» экранов и другими сбоями.
Обновлено в 08:16
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии идут обыски
«Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — сказал собеседник.
Обновлено в 22:07
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье
На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Футбол
РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»
Обновлено в 11:55
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Политика
В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Политика
США намерены продолжить давление на Германию по «Северному потоку — 2»
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.
Обновлено в 21:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась пикантным фото
View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
21 марта сообщалось, что у авиакомпании был тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 Max 8, однако пилот лайнера, потерпевшего крушение, никогда не тренировался на нем.
Обновлено в 21:19
Армия и оружие
В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе
Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
Обновлено в 08:44
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27