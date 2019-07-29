Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млнАБН вчера в 08:25
Петербургский футбольный клуб «Зенит» может приобрести бразильского нападающего «Барселоны» Малкома. Об интересе к форварду сообщается испанская газета Marca. По сведениям газеты, «Зенит» готов заплатить за футболиста €40 млн.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
Обновлено в 07:57
Политика
Депутат Рады: Украина уйдет с молотка
«Новая Рада будет заниматься продолжением бездумной внутренней и внешней политики предыдущих пяти лет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, комментируя заявление представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что при новом составе Рады «страну можно будет потерять за три года».
Обновлено в 06:16
Политика
В Забайкалье вдову погибшего в Сирии военного лишили выплат
Обновлено в 09:05
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Авто
УАЗ возобновит разработку кроссовера УАЗ-3170
На пресс-конференции, организованной в рамках официального дебюта и тест-драйва внедорожника УАЗ «Патриот» с новой автоматической трансмиссией, заместитель генерального директора по развитию Юрий Алексаков сказал, что упредприятия еще остались несколько перспективных проектов и однозначно дал понять, что с УАЗ-3170 пока ещё не был закрыт.
Обновлено в 06:04
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Мосгорсуд оставил Навального под арестом
Обновлено в 08:14
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Гаджеты
Huawei и Google разрабатывали новый смарт-динамик до запрета США
Huawei и Google совместно разрабатывали новый смарт-динамик.
Обновлено в 06:17
Футбол
СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн
По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.
Обновлено в 09:07
Общество
Правительство предложит сократить способы госзакупок с 11 до трех
Жуков возглавляет рабочую группу по анализу и совершенствованию процедур госзакупок. Ее сформировали в марте 2019 года по поручению Госдумы.
Обновлено в 09:00
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Общество
Красноярский губернатор назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение пожаров в Сибири бессмысленно, а в ряде случаев и небезопасно для тех, кто занимается ликвидацией возгорания.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Генпрокурор заявил о двукратном росте числа проблемных ЖК в России
Число проблемных объектов долевого строительства в России с начала 2019 года увеличилось вдвое — с 894 до 1,8 тыс. С таким заявлением выступил генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщает "РИА Недвижимость".
Обновлено в 05:13
Политика
Климкин опроверг сообщения о ссоре с Лавровым в Париже
Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг появившуюся в украинских СМИ информацию о том, что он якобы поругался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи в «нормандском формате» в 2016 году.
Обновлено в 08:40
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки нашли мумию
Во время сноса церковной лавки под Нижним Новгородом строители обнаружили мумифицированное тело убитого человека.
Обновлено в 06:59
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.
Обновлено в 05:51
Экономика
Снижение ставки усилит раскол в рядах комитета ФРС
Велика вероятность, что один, двое или даже трое членов FOMC выразят несогласие со снижением ставки ФРС на этой неделе, что усложнит задачу рынков в определении дальнейшего вектора монетарной политики Центробанка Ожидается, что в эту среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США проголосует за снижение ключевой ставки на четверть процента.
Обновлено в 07:23
Политика
В МГИК рекомендовали пересмотреть отказ в регистрации Митрохина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы представителя "Яблока" Сергея Митрохина, окончательное решение будет принято на заседании МГИК во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:48