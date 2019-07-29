Петербургский футбольный клуб «Зенит» может приобрести бразильского нападающего «Барселоны» Малкома. Об интересе к форварду сообщается испанская газета Marca. По сведениям газеты, «Зенит» готов заплатить за футболиста €40 млн.

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

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