Футбол
Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за СарриМатч ТВ 05:57
«Ювентус» заплатил один миллион евро за переход Маурицио Сарри из «Челси». Сообщается, что сумма отступных за тренера составляла шесть миллионов евро, однако туринскому клубу удалось значительно снизить цену за итальянского специалиста.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Политика
Евросоюз обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе
В ЕС отметили растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС, в связи с этим европейские государства призвали улучшить все взаимодействия в соответствии с принципами глобальной стратегии ЕС.
Обновлено в 08:06
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Космос
Директор НАСА оценил лунную программу «Артемида» в $20-30 миллиардов
В пятницу, 14 июня, представитель НАСА оценил реализацию лунной программы.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады
Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Кокарев подписал контракт со «Спартаком»
Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Динамо". В составе сборной России Кокарев стал чемпионом мира 2012 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей
Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.
Обновлено в 04:10
Политика
Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня
Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Маликов вместе с женой и сыном Марком покормил уточек
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства
Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Футбол
Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта
Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Неймара никто не принуждал подписывать контракт»
Никто не заставлял его подписывать контракт.
Обновлено в 08:29
Спорт
Шубенков упал, но выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Несмотря на падение на финишной черте, российский легкоатлет показал лучшее время в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко): 13,12 секунды.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
В результате погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Тяжелая ноша: платье Шпицы для «Кинотавра» весило 8 килограммов
33-летняя Шпица на красной дорожке сразу выделилась благодаря глубокому декольте и тому, как в лучах солнца сверкал ее наряд весом в 8 килограммов.
Обновлено в 09:49
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Общество
Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Житель Ульяновска трижды пытался сжечь офис Роскомнадзора
Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, на днях передано в суд уголовное дело 20-летнего жителя регионального центра, обвиняемого в поджоге офиса Управления Роскомнадзора (статья 167 УК РФ).
Обновлено в 03:00
Технологии
Полет английского изобретателя на реактивном ранце сняли на видео
Британская компания Gravity Industries продемонстрировала свои первые полноценные прототипы реактивных ранцев.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Спорт
Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила
В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51