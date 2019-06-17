Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за СарриМатч ТВ 05:57

«Ювентус» заплатил один миллион евро за переход Маурицио Сарри из «Челси». Сообщается, что сумма отступных за тренера составляла шесть миллионов евро, однако туринскому клубу удалось значительно снизить цену за итальянского специалиста.

Стало известно, сколько «Ювентус» заплатил за Сарри

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