Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".

Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году

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