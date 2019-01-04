Финансы
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
РИА Новости07:39
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Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Финансы
Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков, рассчитывая поддержать таким образом рост объемов кредитования.
Обновлено в 05:23
Финансы
Золотовалютные резервы НБ Белоруссии незначительно сократились в 18г
Белоруссия, которой в этом году предстоит выплатить кредиторам $3,6 миллиарда рассчитывает сохранить резервы на уровне $7,1 миллиарда на начало будущего года.
Обновлено в 02:04
Финансы
Аналитик: У рубля почти отсутствуют перспективы роста
Перспективы значительного укрепления российской нацвалюты в наступившем году практически отсутствуют.
Обновлено вчера в 04:04
Финансы
Сбербанк опротестует штраф Нацбанка Украины
Сбербанк намерен опротестовать в суде решение Нацбанка Украины (НБУ) о штрафовании местной «дочки» кредитной организации якобы за отмывание средств, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 05:15
Финансы
1000 рублей к пенсии: кто получит прибавку
Неработающие пенсионеры, которые получают в среднем 14 500 рублей, могут рассчитывать на свою законную 1000.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы
Nordea прогнозирует снижение курса доллара в первом квартале
В первом квартале инвесторам следует продавать доллар против равновесной корзины валют, таких как иена, новозеландский доллар и норвежская крона, пишут эксперты Nordea Markets.
Обновлено вчера в 03:06
Финансы
В России изменился тариф страховых взносов в ПФР
Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) понижен до 22 процентов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:45
Финансы
Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг
Евро подешевеет к молдавскому "льву" на пять банов и будет стоить 19,5679 лея.
Обновлено 02 января в 15:08
Финансы
ЦБ: жители Томской области хранят в банках 129 млрд руб
На начало ноября 2018 года жители Томской области, по информации специалистов, хранили в банках 129 миллиардов.
Обновлено 02 января в 06:00
Финансы
Жители Бельгии до сих пор не обменяли на евро 16 миллиардов франков
Бельгия перешла на евро с января 2002 года, однако жители королевства до сих пор не обменяли на единую европейскую валюту 16 миллиардов бельгийских франков, что эквивалентно около 400 миллионам евро, сообщил Национальный банк Бельгии (BNB).
Обновлено 01 января в 08:51
Финансы
Первая биржевая сессия в Токио открылась снижением индексов
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) 4 января опустился на 3,56% по сравнению с закрытием 28 декабря, до отметки 19 301,28 пункта.
Обновлено вчера в 20:32
Финансы
Доллар дешевеет к евро и иене, но растет к фунту
Курс доллара к иене опустился в четверг до 107,59 иены против 108,88 иены накануне, курс евро к иене - до 122,38 иены против 123,55 иены по итогам предыдущей сессии.
Обновлено вчера в 05:15
Финансы
Рубль подрос на фоне дорожающей нефти
Рубль и российский рынок акций растут второй день подряд на фоне дорожающей нефти.
Обновлено в 07:20
Финансы
Центробанк: внешний долг РФ за девять месяцев 2018-го сократился на 47,9 млрд долларов
Объем внешнего долга России за девять месяцев 2018 года сократился на 47,9 млрд долларов и по состоянию на 1 октября 2018-го составил 470,2 млрд долларов, следует из материалов Центробанка.
Обновлено в 07:43