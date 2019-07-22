Футбол

Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонииМосква 24 03:53

4 июля осужденные по делу о двух драках в центре столицы футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области. В октябре 2018 года Кокорин с младшим братом Кириллом, Мамаевым и их другом Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.
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с чего всё началось

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Играют под надзором сотрудников ФСИН.
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Кокорин и Мамаев будут работать в швейном тюремном цеху с зарплатой 11 280 рублей

Матч ТВвчера в 09:54

Кокорин и Мамаев будут упаковывать костюмы в швейном цеху, зарплата – 11 280 рублей

Sports.ruвчера в 08:45

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Sport24.ruвчера в 09:54

Мамаев - о работе в швейном цехе тюрьмы с Кокориным: «Даже здесь мы зарабатываем деньги»

Спорт-Экспрессвчера в 10:20

Директор колонии: Кокорин и Мамаев — без Интернета, и со мной они не договорятся

Чемпионатвчера в 08:58
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