Футбол
Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонииМосква 24 03:53
4 июля осужденные по делу о двух драках в центре столицы футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области. В октябре 2018 года Кокорин с младшим братом Кириллом, Мамаевым и их другом Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.
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Играют под надзором сотрудников ФСИН.Вести.Ruвчера в 07:16
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Кокорин и Мамаев будут работать в швейном тюремном цеху с зарплатой 11 280 рублей
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Кокорин и Мамаев будут упаковывать костюмы в швейном цеху, зарплата – 11 280 рублей
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Мамаев - о работе в швейном цехе тюрьмы с Кокориным: «Даже здесь мы зарабатываем деньги»
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