с чего всё началось

4 июля осужденные по делу о двух драках в центре столицы футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области. В октябре 2018 года Кокорин с младшим братом Кириллом, Мамаевым и их другом Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии

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