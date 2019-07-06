Футбол
Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер МоратыЧемпионат 12:50
Мадридский «Атлетико» заплатил лондонскому «Челси» € 65 млн за полноценный трансфер нападающего Альваро Мораты, сообщает Sky Sports. Мората перешёл в «Атлетико» на правах аренды до конца сезона-2019/20 в конце минувшего января. За «Челси» 26-летний испанец выступал с лета 2017 года.
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Футбол
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Происшествия
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В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
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Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости.
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Футбол
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Происшествия
Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали
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Общество
Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
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Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян
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Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
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Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Несколько сотен человек отправились к зданию парламента Грузии и дому основателя правящей партии «Грузинская мечта».
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Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
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Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:44
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Шереметьево проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Столичный аэропорт Шереметьево проверяют из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва.
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Общество
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Политика
Документы не найдены. Как кандидатам от оппозиции отказывают в участии в выборах
В муниципалитете «Звездный», в котором «Фонтанка» обнаружила очереди из спортсменов, якобы желающих стать депутатами, но по факту не дающих подать документы реальным кандидатам, несколько дней назад попавшей все же внутрь оппозиции начали отказывать в регистрации.
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В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
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Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
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Армия и оружие
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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