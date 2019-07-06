Мадридский «Атлетико» заплатил лондонскому «Челси» € 65 млн за полноценный трансфер нападающего Альваро Мораты, сообщает Sky Sports. Мората перешёл в «Атлетико» на правах аренды до конца сезона-2019/20 в конце минувшего января. За «Челси» 26-летний испанец выступал с лета 2017 года.

Стало известно, сколько «Атлетико» заплатил «Челси» за трансфер Мораты

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