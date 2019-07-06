Футбол
«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» МоратыRT на русском 08:23
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:24, Вашингтон
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Футбол
Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба
Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Общество
CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)
В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Во Флориде в торговом центре произошел взрыв
В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:14
Единоборства
Российские дзюдоисты Бобрикова и Часыгов выиграли бронзу Универсиады
В поединке за третье место в весовой категории до 52 кг Бобрикова победила представительницу Молдавии Кристин Бланару.
Обновлено в 13:17
Футбол
Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Нигерии обыграла команду Камеруна в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Происшествия
«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована
Обновлено в 11:54
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост
Обновлено в 13:24
Музыка
Сергей Зверев посвятил новую песню Иосифу Кобзону
Раньше знаменитость часто оказывался в центре внимания СМИ из-за акции в поддержку сохранения экологии Байкала.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Политика
В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией
Доля России в экспорте Грузии составляет 13% и от российского направления отказываться не стоит.
Обновлено в 09:00
Общество
В субботу по центру Екатеринбурга проедет колонна байкеров
В 15:00 от «Космоса» стартует колонна байкеров. Мотоциклисты поедут по Ленина до Московской.
Обновлено вчера в 01:56
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
Установлено, что мощнейшие гамма-лучи исходят из Крабовидной туманности.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографии в купальнике с отдыха в Греции
Видимо, вскоре после диалога семья отравилась на море: в Instagram певица опубликовала две фотографии в купальнике с пляжа.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский заявил о готовности соблюдать Минские соглашения. Ради мира
Обновлено вчера в 20:32