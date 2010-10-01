Футбол

Piter.tvPiter.tvСтало известно, с кем сыграют российские команды в Лиге Европы

Стало известно, с кем сыграют российские футбольные команды в Лиге Европы. Жеребьевка состоялась 30 августа в Монако. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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