Футбол

Piter.tvPiter.tvСтало известно, с кем сыграют российские команды в Лиге Европы

Стало известно, с кем сыграют российские футбольные команды в Лиге Европы. Жеребьевка состоялась 30 августа в Монако. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Жеребьевка Лиги Европы – 2019/2020: каков вердикт для ЦСКА, «Краснодара», «Динамо» Киев и «Александрии»

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После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
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Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания

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В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
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