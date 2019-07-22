Футбол
Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги ЕвропыREGNUM 09:32
Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс». Соперник «Спартака» определился в ходе прошедшей в городе Ньоне (Швейцария) жеребьёвки.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
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Депутат Госсовета Коми найден мертвым у себя в квартире
Депутат Госсовета Республики Коми Алексей Чупров обнаружен мертвым в собственной квартире в Сыктывкаре.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica
Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
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Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет
Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
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Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
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Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
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Происшествия
В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»
Обновлено в 09:34
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
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Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
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Экономика
ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году.
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Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
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Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве
Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово.
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Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Тора превратят в женщину в новом фильме Marvel
В четвертом фильме о супергерое Торе из вселенной Marvel появится Тор-женщина.
Обновлено в 06:19
Общество
В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса
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Политика
Замглавы «Новатэка» получил российское гражданство
Путин подписал указ о приеме в российское гражданство замглавы "Новатэка" Марка Джетвея, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:11
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В Москве завершился проект имитации полета на Луну
"Космонавты" пробыли в "полете на Луну" четыре месяца. За это время они "долетели" до Луны, вышли на ее поверхность и вернулись на Землю.
Обновлено 20 июля в 10:21
Авто
Названы самые угоняемые машины в России
В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
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Музыка
На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак
Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
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Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ
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Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
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Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
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