Футбол

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги ЕвропыREGNUM 09:32

Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс». Соперник «Спартака» определился в ходе прошедшей в городе Ньоне (Швейцария) жеребьёвки.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы

Нева Спорт08:18

Состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20

Чемпионат08:52

«Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги Европы

РБК08:54

«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в третьем раунде квалификации Лиги Европы

ТАСС08:11

Чернышов: «„Спартаку“ достался хороший соперник. Ждем напряженные и интересные матчи»

Sport24.ru09:28

«Спартак» проведет первый матч против «Туна» в Швейцарии

Советский спорт09:05

Жеребьевка Лиги Европы: «Спартак», «Арсенал» и клуб Комличенко узнали своих соперников

Спорт-Экспресс08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Происшествия

Депутат Госсовета Коми найден мертвым у себя в квартире

Депутат Госсовета Республики Коми Алексей Чупров обнаружен мертвым в собственной квартире в Сыктывкаре.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica

Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
Обновлено в 08:32
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет

Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
Обновлено в 09:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
Обновлено в 08:49
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Британии полицейские устроили погоню за «динозавром»

Обновлено в 09:34
Политика

Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко

Обновлено в 09:21
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

Обновлено в 03:49
Кино

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Кино

Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»

Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Экономика

ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве

Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово.
Обновлено в 08:55
Политика

Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Тора превратят в женщину в новом фильме Marvel

В четвертом фильме о супергерое Торе из вселенной Marvel появится Тор-женщина.
Обновлено в 06:19
Общество

В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса

Обновлено в 07:14
Политика

Замглавы «Новатэка» получил российское гражданство

Путин подписал указ о приеме в российское гражданство замглавы "Новатэка" Марка Джетвея, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:11
Космос

В Москве завершился проект имитации полета на Луну

"Космонавты" пробыли в "полете на Луну" четыре месяца. За это время они "долетели" до Луны, вышли на ее поверхность и вернулись на Землю.
Обновлено 20 июля в 10:21
Авто

Названы самые угоняемые машины в России

В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:20
Общество

Глава Минстроя отправится в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Обновлено в 08:53
Музыка

На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак

Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Общество

Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ

По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.
Обновлено вчера в 12:44
Единоборства

Олейник проиграл нокаутом за 12 секунд

Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
Обновлено 20 июля в 23:22
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное