Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыNews.ru 08:19

В понедельник, 22 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун».
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Чернышов: «„Спартаку“ достался хороший соперник. Ждем напряженные и интересные матчи»

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Цорн считает «Тун» сильным соперником для «Спартака»

Нева Спорт09:59

«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в третьем раунде квалификации Лиги Европы

ТАСС08:11

«Спартак» узнал соперника по квалификации Лиги Европы

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Стали известны точные даты матчей между «Спартаком» и «Туном» в Лиге Европы

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«Спартак» против бывшей команды Якина. Кто достался в соперники красно-белым?

Спорт-Экспресс10:05

«Спартак» проведет первый матч против «Туна» в Швейцарии

Советский спорт09:05
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Политика

Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими

Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.
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29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
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В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

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Обновлено в 01:59
Политика

ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов

Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством.
Обновлено в 07:55
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

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Общество

Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов

Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
Обновлено в 09:13
Политика

Путин отменил санкции в отношении Эритреи

Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Мосгорсуд освободил подругу полковника Захарченко

Обновлено в 09:21
Политика

Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил его отец

Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.
Обновлено в 09:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
Обновлено в 08:49
Космос

Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»

Обновлено в 09:10
Экономика

ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров

ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Политика

Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Происшествия

На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину

В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Иркутской области составят список домов под капремонт после паводка

Обновлено в 02:04
Футбол

Катарский клуб заинтересовался футболистом «Спартака» Ханни

Катарский ФК «Аль-Гарафа» заинтересовался алжирским полузащитником московского «Спартака» Софьяном Ханни.
Обновлено в 08:31
Кино

Тор станет женщиной в новом фильме

Крис Хемсворт, который играет Тора в предыдущих частях, также появится в новом фильме.
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В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка

В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
Обновлено в 08:53
Технологии

Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено

Обновлено в 08:38
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Цены на жилье в Новой Москве достигли исторического максимума

Обновлено в 04:32
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Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
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Россия и Китай готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве

Соглашение о военном сотрудничестве должно быть заключено между министерствами обороны двух стран.
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Происшествия

В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД

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Армия и оружие

Грузинские военные ответили на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
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Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
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