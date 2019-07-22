Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыNews.ru 08:19
В понедельник, 22 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун».
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Космос
Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
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Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
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В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.
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Технологии
Производство двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
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Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
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Россия и Китай готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве
Соглашение о военном сотрудничестве должно быть заключено между министерствами обороны двух стран.
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В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД
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Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56