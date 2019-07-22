В понедельник, 22 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В соперники московскому «Спартаку» достался швейцарский клуб «Тун».

«Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Политика Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Армия и оружие Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400 Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Политика ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Путин отменил санкции в отношении Эритреи Россия отменила санкции в отношении Эритреи, введенные в связи с решением Совбеза ООН в 2009 году.

Политика Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил его отец Официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский сообщил, что пятилетнего мальчика, имевшего гражданство РФ, убил на территории польского государства его отец.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.

Экономика ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.

Политика Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Футбол Катарский клуб заинтересовался футболистом «Спартака» Ханни Катарский ФК «Аль-Гарафа» заинтересовался алжирским полузащитником московского «Спартака» Софьяном Ханни.

Кино Тор станет женщиной в новом фильме Крис Хемсворт, который играет Тора в предыдущих частях, также появится в новом фильме.

Происшествия В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Армия и оружие Россия и Китай готовятся заключить соглашение о военном сотрудничестве Соглашение о военном сотрудничестве должно быть заключено между министерствами обороны двух стран.

Происшествия В Москве задержали похитивших человека за съемку нарушений ПДД Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). В мае в Подмосковье похитили 32-летнего сына предпринимателя.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Армия и оружие Грузинские военные ответили на заявления России Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.