Футбол

УЕФА представил расписание второго сезона Лиги наций
ТАСС
09:36

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Матчи первого тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 пройдут с 3 по 5 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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