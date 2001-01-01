Футбол

Стало известно расписание второго сезона Лиги наций УЕФА
Советский спорт
09:44

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
УЕФА сообщил расписание второго сезона Лиги наций. Матчи первого тура группового этапа сезона-2020/2021 пройдут с 3 по 5 сентября 2020 года.
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