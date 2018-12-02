Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020
Life.ru
02:59

Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Life.ru02:59
с чего всё началось
КАЛЕНДАРЬ @UEFAEURO
 📅 21.03 Бельгия – Россия 24.03 Казахстан – Россия 8.06 Россия – Сан-Марино 11.06 Россия – Кипр 6.09 Шотландия – Россия 9.09 Россия – Казахстан 10.10 Россия – Шотландия 13.10 Кипр – Россия 16.11 Россия – Бельгия 19.11 Сан-Марино – Россия pic.twitter.com/lmHL9spFVL
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Расписание матчей сборной России по футболу на 2019 год

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Sports.ruвчера в 07:45
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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
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