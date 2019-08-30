Футбол

Матч ТВМатч ТВСтало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ

Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20. Напомним, по итогам жеребьевки команда Виктора Гончаренко выступит в группе H. Армейцы стартуют на турнире 19 сентября гостевым матчем с «Лудогорцем».
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ЦСКА начнет групповой этап Лиги Европы в Болгарии, а завершит в Испании

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Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ

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Стало известно расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы

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Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома

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Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

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Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы

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Скончался сценарист мультфильмов Гордон Брэссак

В США на 69-м году жизни скончался сценарист мультфильмов «Пинки и Брейн» и «Озорные анимашки» Гордон Брэссак.
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Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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