Футбол
Матч ТВСтало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ
Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20. Напомним, по итогам жеребьевки команда Виктора Гончаренко выступит в группе H. Армейцы стартуют на турнире 19 сентября гостевым матчем с «Лудогорцем».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости 22:56
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
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Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
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Политика
Глава Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
Глава Боливии Эво Моралес заявил, что российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в стране Латинской Америки.
Газета.Ru 21:23
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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Политика
США закрывают россиянам безвизовый въезд на Гуам
Администрация Соединенных Штатов приняла решение об отмене безвизового режима въезда граждан России на Гуам и Северные Марианские острова на срок до 45 дней.
Мойка78 20:35
Экономика
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Газета.Ru 06:05
Технологии
Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре 2019 года
Законопроект, позволяющий блокировать признанный "пиратским" контент в интернет-ресурсах в ускоренном порядке, может быть рассмотрен Госдумой до конца сентября.
Planet Today 12:41
Происшествия
Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома
Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.
Росбалт 17:15
Экономика
Корпорация Порошенко оспорила штрафы своей фабрики в Липецке
Корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подала апелляцию на начисление её Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов.
News.ru 22:32
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости 21:57
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31 августа. Этот день в календаре
31 августа отмечают День ветеринарного работника России, День дальнобойщика России, День блога, Новый год в Хиджре, День памяти жертв репрессий в Узбекистане, а так же в этот день в Берлине проводят фестиваль «Длинная ночь музеев».
ИА ЯСИА 19:00
Здоровье
Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат
В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
Екатеринбург Онлайн 15:21
Политика
Назначен самый молодой премьер-министр в истории Украины
На пост украинского премьера Гончарука выдвинула партия «Слуга народа», основанная президентом Украины Владимиром Зеленским.
URA.Ru вчера в 11:31
Общество
Скончался сценарист мультфильмов Гордон Брэссак
В США на 69-м году жизни скончался сценарист мультфильмов «Пинки и Брейн» и «Озорные анимашки» Гордон Брэссак.
RT на русском 23:23
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Экономика
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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
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Gearbox анонсировала Homeworld 3 — релиз в 2022 году
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Три человека были эвакуированы вертолетом после ДТП на МКАД
Три человека были госпитализированы с помощью вертолета после аварии, которая произошла на внешней стороне МКАД.
Известия 20:42
Политика
Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией
На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.
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13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15
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Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
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Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
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Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14