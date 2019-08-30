Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСтало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ

Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20. Напомним, по итогам жеребьевки команда Виктора Гончаренко выступит в группе H. Армейцы стартуют на турнире 19 сентября гостевым матчем с «Лудогорцем».
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Подробнее о событии

ЦСКА — нормально, у «Краснодара» — почти группа смерти. Разбираем соперников по Лиге Европы

Матч ТВ11:21

Тренер ЦСКА о жеребьёвке ЛЕ: «Мы нацелены выйти из группы»

Sport.ru11:00

Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ

Sportbox.RU10:54

ЦСКА сыграет в Лиге Европы с «Лудогорецом», «Эспаньолом» и «Ференцварошем»

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Э. Коул во время жеребьёвки группового этапа ЛЕ перепутал «Эспаньол» с Испанией

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ЦСКА стартует в новом еврокубковом сезоне матчем с «Лудогорцем» на выезде

Спорт-Экспресс11:15

ЦСКА начнет групповой этап Лиги Европы в Болгарии, а завершит в Испании

Sport24.ru10:45
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Хабиб Нурмагомедов заявил, что полностью готов к новому бою

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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Политика

Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».
RT на русском 15:21
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
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Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру

Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
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Рената Литвинова показала подписчикам стройную фигуру в купальнике

Недавно актриса продемонстрировала подписчикам в Instagram фото, показав стройную фигуру в купальнике.
OAnews 13:47
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Шоу-бизнес

51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы

Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Экономика

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Кино

Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»

Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Авто

В России предложили пересмотреть транспортный налог

В списке тоже случаются огрехи: например, в июле СП обнаружила, что в него не были включены Tesla Model S, лимузин Mercedes S63 АМG 4МАТIС и роскошный Bugatti Veyron Grand Sport, стоимостью от 4 млн, 9 млн и 100 млн руб. Кроме этого, многие владельцы дорогих автомобилей часто выискивают лазейки, чтобы не платить повышенный налог.
Авторамблер вчера в 12:22
Культура

В Ярославле открылась выставка Куинджи

Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.
Городские новости (г. Ярославль) 12:37
Здоровье

Центр диагностики патологий органов грудной клетки откроют в Грозном

Как сообщает пресс-служба Минздрава Чечни, аналогичный центр экспертной диагностики патологий органов грудной клетки планируется открыть в Грозном.
Чеченская Республика Сегодня 09:14
Кино

Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро

Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Происшествия

В Самаре возбудили дело после массового отравления суши

В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 12:05
Футбол

В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его

Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Футбол

Как «Барселона» и Неймар изменились, пока Неймар был в «ПСЖ»

Прошло не так уж много времени, но в жизни «Барсы», да и самого Неймара изменилось очень многое. Причём в основном не в лучшую сторону.
Чемпионат 02:00
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Наука

Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков

Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru 01:42
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«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры

Sportbox.RU 18:01
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Гаджеты

Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий

Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Общество

Билли Айлиш поссорилась с глянцевым журналом из-за обложки

Газета.Ru 11:12
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
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СМИ рассказали о болезнях, которые угрожают детям на Украине

Цитирует которых РИА новости, инфекционные заболевания, которые угрожают детям целого ряда населенных пунктов Украины, как правило, имеют серьезные последствия.
MedikForum.ru 17:43
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Samsonite и Panasonic создают умный чемодан

Назовут чемодан EVOA Tech и в нем будет установлен трекер Panasonic Seekit Bluetooth.
IT-World 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
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