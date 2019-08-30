Футбол
Sportbox.RUСтало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ
Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20. Напомним, по итогам жеребьевки команда Виктора Гончаренко выступит в группе H. Армейцы стартуют на турнире 19 сентября гостевым матчем с «Лудогорцем».
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Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».
RT на русском 15:21
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Шоу-бизнес
Рената Литвинова показала подписчикам стройную фигуру в купальнике
Недавно актриса продемонстрировала подписчикам в Instagram фото, показав стройную фигуру в купальнике.
OAnews 13:47
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Авто
В России предложили пересмотреть транспортный налог
В списке тоже случаются огрехи: например, в июле СП обнаружила, что в него не были включены Tesla Model S, лимузин Mercedes S63 АМG 4МАТIС и роскошный Bugatti Veyron Grand Sport, стоимостью от 4 млн, 9 млн и 100 млн руб. Кроме этого, многие владельцы дорогих автомобилей часто выискивают лазейки, чтобы не платить повышенный налог.
Авторамблер вчера в 12:22
Культура
В Ярославле открылась выставка Куинджи
Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.
Городские новости (г. Ярославль) 12:37
Здоровье
Центр диагностики патологий органов грудной клетки откроют в Грозном
Как сообщает пресс-служба Минздрава Чечни, аналогичный центр экспертной диагностики патологий органов грудной клетки планируется открыть в Грозном.
Чеченская Республика Сегодня 09:14
Кино
Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро
Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Происшествия
В Самаре возбудили дело после массового отравления суши
В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 12:05
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Футбол
Как «Барселона» и Неймар изменились, пока Неймар был в «ПСЖ»
Прошло не так уж много времени, но в жизни «Барсы», да и самого Неймара изменилось очень многое. Причём в основном не в лучшую сторону.
Чемпионат 02:00
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru 01:42
Футбол
«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры
Sportbox.RU 18:01
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
Здоровье
СМИ рассказали о болезнях, которые угрожают детям на Украине
Цитирует которых РИА новости, инфекционные заболевания, которые угрожают детям целого ряда населенных пунктов Украины, как правило, имеют серьезные последствия.
MedikForum.ru 17:43
Гаджеты
Samsonite и Panasonic создают умный чемодан
Назовут чемодан EVOA Tech и в нем будет установлен трекер Panasonic Seekit Bluetooth.
IT-World 11:33