Футбол
Евро-футбол.ру«Армейцы» стартуют в Болгарии: календарь ЦСКА в Лиге Европы
Стал известен календарь ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы. Расписание матчей второго по престижности евротурнира опубликовала в Twitter пресс-служба УЕФА. Как начинать, так и завершать турнирный путь «армейцы» будут на полях своих соперников.
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Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Происшествия
Более 150 беженцев незаконно прорвались в Испанию через границу
Мигранты пересекли двойной забор длиной 8,2 километров со стороны Марокко Границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли более 150 нелегальных мигрантов.
Аргументы и Факты 06:00
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Политика
МИД РФ отреагировал на происходящее на границе Грузии и Южной Осетии
Рост напряженности на границе Грузии и Южной Осетии в результате провокационных действий Тбилиси вызывает серьезную озабоченность.
Вести.Ru 13:33
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
Российская газета 05:00
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию
Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию.
МК-Спорт 12:56
Политика
Путин на полях ВЭФ встретится с вице-премьером Госсовета КНР
Президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября проведёт встречу с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа, а позже в Москве глава государства встретится с премьером Госсовета Ли Кэцяном, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 09:53
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
РИА Новости 13:04
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Кино
Disney снимает сиквел мультфильма «Зверополис»
Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма «Зверополис». Главных персонажей вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.
Культуромания 08:07
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Авто
Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой в мире улице
Кроссовер Citroen C5 AirCross спустился по улице Ffordd Pen Llech в Уэльсе, которая значится в Книге рекордов Гиннесса как «самая крутая улица в мире».
AutoNews 09:20
Происшествия
Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции
Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.
Lenta.ru 10:49
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Кино
Что смотреть в кино в выходные
"Тачка на миллион" (Driven) Джим Хоффман (Джейсон Судейкис) случайно знакомится, а затем завязывает крепкую дружбу с конструктором Джоном Делореаном (Ли Пейс).
RT на русском 12:22
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Общество
Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03