Футбол

ТАССТАСССтало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Parimatch: «Краснодар» и ЦСКА выйдут из групп в Лиге Европы 2019/20

Sports.ru10:57

УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в группе Лиги Европы

Sportbox.RU10:58

Без групп жизни и смерти. «Краснодар» и ЦСКА узнали соперников в Лиге Европы

ТАСС13:28

ЦСКА — нормально, у «Краснодара» — почти группа смерти. Разбираем соперников по Лиге Европы

Матч ТВ11:21

ЦСКА начнет групповой этап Лиги Европы в Болгарии, а завершит в Испании

Sport24.ru10:45

Э. Коул во время жеребьёвки группового этапа ЛЕ перепутал «Эспаньол» с Испанией

Чемпионат11:58

ЦСКА стартует в новом еврокубковом сезоне матчем с «Лудогорцем» на выезде

Спорт-Экспресс11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах

Актуальные Новости 05:36
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Энергетика

«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты

Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие

В Адене террорист подорвал военный патруль

Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации.
РИА Новости 08:11
Происшествия

Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже

Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия 13:37
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС 12:36
Политика

Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов

Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Политика

Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы

РБК 09:30
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Армия и оружие

Разведка США предложила свою версию взрыва под Северодвинском

Что говорят эксперты о скачке радиации под Северодвинском Год назад источники телеканала узнали о проведении Россией похожей операции по подъему потерянной ядерной ракеты, но не в Белом, а в Баренцевом море.
Forbes 06:32
Политика

Ни в «Бутырке», ни в «Лефортово»: Сенцова не нашли в московских СИЗО

Ранее пресс-секретарь СБУ заявила, что обмен заключенными между Украиной и Россией 30 августа не состоится Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово".
SM News 14:42
Политика

Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Наука

Создана новая вакцина против ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Происшествия

В Петербурге гонялись за мигрантом, угнавшим машину с автомойки

В Санкт-Петербурге мигрант, работающий на автомойке, угнал автомобиль каршеринговой компании и пытался удрать от полиции.
REGNUM 09:36
Армия и оружие

США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК

Военное обозрение 28 августа в 03:44
Политика

США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам

США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 13:24
Происшествия

В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов

Второй день продолжаются поиски годовалого ребенка, пропавшего из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района.
Российская газета 05:00
Политика

На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Происшествия

Убили за статус в соцсети: зверское изнасилование Ивлевой под Тулой

Газета.Ru 08:35
Политика

Южная Осетия обвинила Грузию в вооруженном вторжении

Парламент Южной Осетии обвинил Грузию в «неприкрытом акте агрессии».
Военное обозрение 09:45
Общество

Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли

Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Политика

Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

РИА Новости вчера в 16:33
Армия и оружие

Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное