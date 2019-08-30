Футбол
Нева СпортОпределилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы. Российский клуб по итогам жеребьевки попал в группу С, где встретится с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором». Первый матч «Краснодар» проведет с «Базелем» на выезде, он состоится 19 сентября.
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ЦСКА стартует в новом еврокубковом сезоне матчем с «Лудогорцем» на выезде
Спорт-Экспрессвчера в 11:15
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Вашингтон
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Происшествия
Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе
По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
Известия 08:11
Технологии
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру 05:00
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Космос
Астрономы впервые смогли увидеть изменение астероидом своего цвета
Международной группе астрофизиков впервые удалось запечатлеть астероид — 6478 Gault — в процессе смены цвета в ближней инфракрасной области с красного на синий.
Индикатор вчера в 14:05
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Политика
Зеленский предлагает Раде сократить число депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона, которым предлагается уменьшить количество депутатов с 450 до 300 человек.
Украина.ру вчера в 09:33
Политика
Пригожин назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом»
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.
Взгляд.ру 09:51
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев трогательно поздравил своего сына с 30-летием
Сегодня, 31 августа, свой 30-й день рождения отмечает сын актёра и шоумена Дмитрия Нагиева Кирилл.
78.ru 05:48
Происшествия
Полицейский под Ульяновском спас двухлетнюю девочку, изрезанную вилкой
Девочку двух лет спас полицейский в Ульяновской области после того, как злоумышленник изрезал ребёнка вилкой.
REGNUM 07:09
Политика
Зеленский совершит визит в Польшу
RT на русском вчера в 03:33
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Футбол
Евсеев обрушился на судей и «Газпром» после поражения «Уфы» от «Оренбурга»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в жесткой форме раскритиковал работу российских арбитров после матча против "Оренбурга".
РИА Новости 07:40
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Автоспорт
Смотрим гонки: все самые важные трансляции 31 августа — 1 сентября
Motor вчера в 20:11
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28