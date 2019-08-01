Футбол
ТАСССтало известно расписание матчей ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
В пятницу состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ЦСКА сыграет с болгарским "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем" в группе H. "Краснодар" будет выступать в группе С вместе со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
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